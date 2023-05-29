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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ БОРЦЫ – ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ X-ГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Понедельник, 29 мая 2023 16:19
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СУХУМСКИЕ БОРЦЫ – ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ X-ГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ. В Гудауте прошел ежегодный X-ый турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта Абхазии Т. Д. Пандария. В соревнованиях приняли участие спортсмены 2007-2009, 2010-2012 годов рождения, со всех городов и районов Абхазии и г. Адлера. Сухум представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.

По результатам поединков призовые места среди борцов управления распределились следующим образом:

1 место – Джопуа Денис 48 кг, Какубава Кемал 30 кг, Шакая Анри, Жиба Сандро 41 кг, Какубава Кемал 30 кг.

2 место – Лежия Никита 48 кг, Басария Данил 60 кг, Хаджимба Аляс 44 кг, Арлан Нестор 38 кг, Адлейба Астан 55 кг, Фет-оглы Абазг 32 кг.

3 место – Квициния Данат 44 кг, Квеквескири Нар 48 кг, Попков Данат 35 кг, Черкезия Наур 30 кг, Ламков Амир 60 кг, Шакая Сандро, Псардия Ясон, Адзинба Кемал 38 кг, Кириченко Тимур 38 кг, Допуа Даниил 51 кг.

Главный судья соревнований – Д. К. Партанадзе.

Тренерский состав, подготовивший спортсменов г. Сухум: Цвижба Ахра, Берая Игорь, Бобуа Инал, Алабян Размик, Смыр Тимур, Бароловец Виктор, Кецба Алмас, Хашба Мераб.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 29 мая 2023 16:23

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