СУХУМСКИЕ БОРЦЫ – ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ X-ГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ. В Гудауте прошел ежегодный X-ый турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта Абхазии Т. Д. Пандария. В соревнованиях приняли участие спортсмены 2007-2009, 2010-2012 годов рождения, со всех городов и районов Абхазии и г. Адлера. Сухум представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.