ДВЕ ПЛОЩАДИ: ДВА МИТИНГА

Перед его началом президент Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур и обсудил с ними вопросы обеспечения законности и правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции.

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ . Сегодня на площади перед Абхазским драмтеатром проходил митинг оппозиционных политических и общественных организаций.

«Поручаю силовым структурам действовать в строгом соответствии с законом, исключить возможные правонарушения и провокации, а в случае их возникновения принять законные меры», – сказал глава государства.



Митинг оппозиции открыл бывший председатель Фонда социального страхования Амиран Какалия. Он призвал всех к спокойному, без оскорблений, деловому обсуждению накопившихся проблем и принятию консолидированного решения.

Выступающие выражали недовольство действиями властей, отмечали, что президент не выполняет обещания, данные им во время предвыборной кампании, страна оказалась в глубоком кризисе.

В числе проблем, которые их беспокоят, назывались проект закона об апартаментах и апарт-отелях, повышение тарифов на электроэнергию, опасность приватизации энергетических объектов, неэффективная система госуправления и многое другое.

Одновременно с оппозиционным митингом, на площади перед Администрацией президента проходил митинг сторонников действующей власти.

Перед собравшимися выступил скульптор Амиран Адлейба, который отметил, что нужно вместе решать все возникающие вопросы и только тогда можно будет к чему-то прийти.

«Нужно остановиться и подумать, как мы можем стать лучше», – сказал он.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Валерий Авидзба в своем выступлении обратился к ветерану Вианору Ашба и сказал, что он лично готов с ним встретиться и поговорить. Он напомнил, как героически Ашба с ребятами захватили танк и спасли жизни многих людей.

«Я, как ветеран, обращаюсь к Вианору Ашба, я не понаслышке, а лично знаком с тобой, знаю тебя как уважаемого человека, знаю твой героизм. Я лично встречусь с тобой, здесь мы все братья. Мы должны думать о нашем народе вместе, когда обостренная ситуация во всем мире», – сказал он.

Историк Геннадий Цулая призвал всех объединиться. Он отметил, что Победу, одержанную 30 лет назад нашими отцами и братьями, мы должны передавать из поколения в поколения.

Тем временем митинг оппозиционных политических сил принял резолюцию с требованиями к президенту страны.

«Общественность глубоко встревожена планами по широкомасштабному строительству апартаментов и массовому заселению страны иностранцами. Подобные глобальные проекты лоббируемые и продвигаемые олигархатом, чреваты для маленькой Абхазии демографическими, экологическими, санитарно-эпидемиологическими и иными последствиями. Фактически престижные прибрежные земли, выделяемые под указанные цели в исторической части наших городов в обход градостроительных норм, окажутся в руках узкой группы олигархических групп. Этот процесс уже идет и набирает опасные обороты», – говорится в преамбуле к резолюции.

В резолюции отмечается недопустимость продажи объектов энергетической системы Абхазии. Многократное повышение тарифа на пользование электричеством, при отсутствии социальных защитных механизмов, значительном росте цен на товары первой необходимости и медикаменты, мизерном прибавлении зарплаты является серьезным бременем для населения.

Политика действующего правительства, как отмечается в резолюции, привела к кризисам в социальной, экономической, энергетической, внешнеполитической и других сферах государственного управления. С целью преодоления политического и социально-экономического кризиса, сохранения и развития абхазской государственности, участники общенародного митинга требуют от президента:

– незамедлительно отправить в отставку действующее правительство, не справившегося, по мнению оппозиции, с возложенными на него задачами;

– создать Совет по реформам при президенте, который примет участие в создании дорожной карты по решению национальных задач на ближайшие два года;

– отменить распоряжения о либерализации торговли с Грузией;

– отменить постановление правительства о повышении тарифов на электроэнергию; отозвать соглашения о передаче в собственность Российской Федерации государственной дачи «Пицунда» и порядке его использования, находящегося на ратификации в Парламенте;

– отказаться от планов по направлению в Парламент законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов»;

– отказаться от планов по приватизации энергетической системы частным капиталом;

– дать публичные гарантии о не направлении в Парламент на ратификацию «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам».

Делегаты от оппозиционеров направились в здание Администрации президента с целью передать резолюцию главе государства.

Об этом сообщает Апсныпресс.