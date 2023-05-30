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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Вторник, 30 мая 2023 19:05
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СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ. В Гагре прошел турнир по вольной борьбе, посвященный празднованию 105-ой годовщины учреждения пограничной охраны Российской Федерации. В турнире приняли участие около 80-ти спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума.

Столицу представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта столицы.

Призовые места среди борцов Управления распределились следующим образом:

Мулахасан-оглы Тамерлан 2-е место в вес/к 22 кг.

Цвижба Аскар 3-е место в вес/к 20 кг.

Победителей поздравил и наградил медалями грамотами и кубками начальник отдела в г. Гагра Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, подполковник И. О. Зырянов.

Главный судья турнира – Адгур Гулия.

Судья турнира – Аристава Астамур.

Тренирует спортсменов Цвижба Ахра.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 30 мая 2023 19:29

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