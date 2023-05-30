СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ. В Гагре прошел турнир по вольной борьбе, посвященный празднованию 105-ой годовщины учреждения пограничной охраны Российской Федерации. В турнире приняли участие около 80-ти спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума.
Столицу представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта столицы.
Призовые места среди борцов Управления распределились следующим образом:
Мулахасан-оглы Тамерлан 2-е место в вес/к 22 кг.
Цвижба Аскар 3-е место в вес/к 20 кг.
Победителей поздравил и наградил медалями грамотами и кубками начальник отдела в г. Гагра Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, подполковник И. О. Зырянов.
Главный судья турнира – Адгур Гулия.
Судья турнира – Аристава Астамур.
Тренирует спортсменов Цвижба Ахра.