ЗА НЕДЕЛЮ 62 ВОДИТЕЛЯ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ . В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1839 нарушений правил дорожного движения, из которых 62 за нарушение норм тонирования автостекол.

62 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, из которых 47 лишены права управления а/т сроком на 6 месяцев.

Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/