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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Среда, 31 мая 2023 20:19
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В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 31 мая 2023. Абхазия-Информ. В Минздраве состоялось рабочее совещание с главными врачами городских и районных больниц под председательством министра Эдуарда Бутба.

Главврачи отчитались о готовности медучреждений в частности, рассказали о ситуации с обеспечением медпрепаратами, количестве коек, кадровом составе, а также доложили об имеющихся проблемах. В первую очередь, по словам медиков, это кадровый дефицит.

Этот вопрос Минздрав держит на контроле и давно прорабатывает его решение, подчеркнул министр Эдуард Бутба.

«Конечно, с ростом числа туристов, нагрузка на наших медиков растет в геометрической прогрессии. Мы помним, как наши инфекционисты дневали и ночевали на рабочем месте. Эту проблему нам удалось снять в прошлом году путем обмена специалистами. К нам были командированы российские специалисты, все нуждающиеся пациенты получили необходимую помощь. Эту практику мы применим и в этом году. Об этом удалось договориться на встрече с замминистра здравоохранения РФ Виктором Фисенко», – сказал Бутба.

Министр также отметил, что есть возможность отправить наших медиков на повышение квалификации в Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова.«Об этом мне удалась договориться на встрече с ректором университета Петром Витальевичем Глыбочко. Нужно воспользоваться этой возможностью, это будет большой плюс», – сказал Бутба.

Он также поручил лечебно-профилактическому управлению усилить взаимодействие с Сеченовскими медучреждениями для направления на лечение пациентов в рамках договора по ОМС.

По итогам встречи было определено, что Минздрав Абхазии отправит официальный запрос в Минздрав России о командировке врачей в республику на курортный сезон.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 31 мая 2023 20:26

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