КАФЕ И РЕСТОРАНАМ В АБХАЗИИ ВЫПИСАЛИ ШТРАФЫ ЗА АНТИСАНИТАРИЮ

Сухум. 31 августа 2023. Абхазия-Информ. Отдых в Абхазии может быть испорчен такой неприятной вещью, как отравление. СЭС республики регулярно проводит проверки кафе и ресторанов в разных населенных пунктах страны, чтобы свести к минимум такие случаи. Об итогах проверок общепита за июль в Сухуме и Гагрском районе рассказала главный санврач Абхазии.

Она пояснила радио Sputnik, что такие мероприятия устраиваются, с одной стороны, согласно заранее разработанному плану, с другой – и внепланово, особенно летом, когда поступают жалобы от туристов.

По словам Беляевой, в Гудаутском районе из почти 49 объектов ни на одном не было выявлено нарушений. В Сухуме нашлись проблемы в 10 из 32 точек, в Гагрском районе – в 7 из 37.

Врач пояснила, что такая тенденция связана с популярностью Гагры и Сухума среди туристов. Часто нарушения совершают те предприятия, которые работают только в сезон.

«Чаще всего выявляем отсутствие медицинского осмотра у работников предприятий общественного питания, отсутствие санитарной одежды, нарушение правил мытья посуды, нарушение дезинфекционного режима. Как правило, за год по городу Сухуму и Сухумскому району, Гагре и Гагрскому району, Гудауте и Гудаутскому району одно-два закрытия есть», – сказала Алла Беляева.

Она добавила, что часто заведение закрывают на день-два. За это время хозяева успевают устранить недостатки.

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