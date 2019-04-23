РЕШЕНИЕ О ВЫНЕСЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПУБЛИЧНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПАРЛАМЕНТОМ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО

Сухум. 15 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В парламентском комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками состоялись очередные слушания по поправкам к законопроекту «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», уже принятом в первом чтении. Для проведения полноценного комитетского заседания не было кворума (из 10 членов комитета сегодня присутствовали пять человек). В слушаниях участвовали члены инициативной группы, выступающей за ратификацию 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции.

Представляя законопроект, депутат Астамур Логуа напомнил, что поправки к законопроекту уже обсуждались на прошлых слушаниях. В частности, ставился вопрос о расширении круга лиц из числа членов семьи декларанта. Депутат считает, что нужно дополнить этот список родителями, совершеннолетними детьми, братьями и сестрами декларанта. (В законопроекте речь идет только о самом декларанте (декларантке), его (её) супруге и несовершеннолетних детях). Как выяснилось, депутаты не пришли к единому мнению и намерены вынести этот вопрос на заседание сессии в двух вариантах.

Что касается вопроса, кто будет заниматься рассмотрением деклараций, то предлагается возложить эти обязанности на министерство по налогам и сборам, а Контрольную палату обязать осуществлять надзор за правильностью заполнения документов.

Депутат Лаша Ашуба заявил, что он не против принятия законопроекта о декларировании доходов и расходов, более того, он был в числе тех, кто вместе с депутатом Асланом Бжания инициировал это законодательное предолжение. В то же время он против того, чтобы расширить круг близких родственников, заполняющих декларации. «При нашей криминогенной ситуации мы подвергаем этих людей опасности», - считает Ашуба.

Он так же высказал недоумение, почему законопроект о декларировании доходов и расходов был передан на рассмотрение в комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, а не в профильный комитет по государственно-правовой политике.

Депутат Вианор Бебия как и в предыдущие слушания выступает за всеобщее декларирование. Но, в первую очередь, по его мнению, необходимо обязать заполнять декларации юридические лица, занимающиеся осваиванием бюджетных и инвестиционных средств.

Члены инициативной группы не против всеобщего декларирования, но, по их словам, этот процесс нужно начать именно с депутатов и госчиновников.

«Близкий круг родственников должен декларировать свои доходы. Преступники и без деклараций знают, кто где живет и сколько получает», - считают члены инициативной группы.

Член инициативной группы Тамаз Кецба считает, что сначала нужно разобраться со слугами народа – депутатами и чиновниками.

По мнению депутата Натали Смыр, законопроект о декларировании субъективный. Она напомнила, что все кандидаты в депутаты парламента заполняют декларации о доходах, она и сегодня готова это сделать.

«В целом, я согласная с декларированием, но законопроект, если он будет принят в таком виде, будет висеть как «дамоклов меч» над чиновником и, воспользовавшись им, всегда можно будет уволить неугодного», - констатировала Смыр.

Депутат Гиви Кварчия поинтересовался: «Как быть, если родственники декларанта являются гражданами другой страны. Они имеют полное право не заполнять декларацию. Чем это грозит тому же чиновнику?»

Декларант должен воздействовать на родственников, иначе ему грозит отстранение от должности за неполное декларирование – заявил член инициативной группы Астамур Какалия.

Депутат Астамур Аршба поинтересовался у Какалия: «Какова ваша основная цель?»

«Я считаю, что вы занимаетесь собственным рекламированием, устраивая митинги и другие акции. И какую вы подаете в Интернете информацию?! Пока идут слушания, а ваши публикации, как и публикации анонимов, не прекращаются. Мы с уважением относимся к каждому мнению, к каждому предложению, но форма подачи, которую вы и ваши друзья избрали, не приемлема», - констатировал Аршба.

Депутат Инал Тарба отметил, что один из близких друзей членов инициативной группы недавно открыто оскорблял депутатов, анонимы обливали их грязью, а тот же Какалия вел с ними переписку.

«Поучается, что и ты сам такого же мнения о нас», – поинтересовался Тарба.

В ответ Астамур Какалия заявил, что каждый отвечает сам за себя. Он также отметил, что все анонимы выступают за ратификацию 20-ой статьи Конвенции ООН.

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба считает, что не следует выносить на заседание сессии парламента два варианта поправок, касающихся круга лиц из числа родственников, заполняющих декларации. Это, по его мнению, может привести к тому, что ни одно из предложений не наберет необходимого числа голосов. Он считает целесообразным принять один вариант во время обсуждения в комитете.

Что касается внесения в законопроект пункта о заполнении деклараций юридическими лицами, то в этом, по словам Шамба, нет никакого смысла, так как юрлица ежеквартально сдают налоговые балансовые отчеты в налоговые инспекции. Обсуждаемый законопроект имеет отношение только к исполнительной и законодательной ветвям власти.

«Самый лучший способ в этой ситуации - не доходы юрлиц декларировать, а, как показывает зарубежная практика, проводить конкурсы на выделение подрядов», - сказал Шамба.

Он также отметил, что гражданство родственников депутатов и чиновников не препятствует подаче деклараций.

Что касается передачи законопроекта «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами» в комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, то это было связано с тем, что инициативная группа требовала ратификации 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции, а это международно-правовой акт.

Депутат Александр Анкваб считает, что вторая статья законопроекта «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами» работать не будет.

«Где определение субъектов декларирования, если у нас нет закона о госслужбе. Сначала необходимо принять ключевой закон, а закон о декларировании уже е будет вытекать из него. С этим законом не все так просто: заполнение декларации – это событие для человека. Если братья и сестры, будучи гражданами другой страны, откажутся заполнять декларации, вы не примете человека на работу? Куда вы торопитесь? Как вы будет определять статус чиновника? Каким образом? Вы вообще знаете, сколько чиновников в Абхазии? Врачи, учителя и другие получающие зарплату из бюджета – это тоже чиновники? Расшифруйте – кто они! По этому закону вы запутаете Минфин и Госстатистику. Во всем должна быть логика!» - констатировал Анкваб.

Он также считает, что декларациями должно заниматься МНС, потому что у Контрольной палаты другие функции.

Его поддержала Натали Смыр: «У нас нет определения, кто относится к госслужащим и каким должно быть денежное вознаграждение чиновников. Я против вашего законопроекта, в нем явно прослеживается субъективный подход к ситуации. Более того, вы занимаетесь продавливанием закона, а это может отрицательно сказаться на деятельности государства».

«Нам спикер обещал вынести законопроект на заседание сессии. Все, кто получает зарплату из госбюджета, - все чиновники», - заявил Какалия.

В ответ Гиви Кварчия отметил, что у спикера один голос, а в парламенте 35 депутатов.

Астамур Логуа предложил принять законопроект, но в вести его в действие с 1 января 2020 года, а за оставшееся время разработать проект закона о госслужбе.

Юрист Тамаз Кецба, признавая необходимость принятия закона «О госслужбе», выразил опасение, что его принятие затянется.

«Давайте пока примем закон о декларировании, а потом, в случае каких-то коллизий, внесем в него поправки», - предложил он.

В ответ Лаша Ашуба напомнил, как депутатов вынудили принять закон об НДС, а в итоге уже через месяц пришлось вносить в него поправки.

«Нет смысла принимать закон, который сразу же потребует внесения в него изменений», - считает Л. Ашуба.

В конечном итоге было принято решение вновь вернуться к обсуждению законопроекта в парламентском комитете.