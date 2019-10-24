РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОТРЕБОВАЛ ОТ СИЛОВЫХ СТРУКТУРАМ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО В СУХУМЕ

Сухум 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в связи с происшествием в Сухуме.

Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах. К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности.

Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности. Глава государства потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Республики Абхазия.

Примерно в 14:40 час. в г. Сухум по Проспекту Леона трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону ресторана «Сан-Ремо». Один человек скончался на месте преступления, двое умерли от полученных огнестрельных ранений в больнице.