ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ О СОСТОЯНИИ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ БЖАНИЯ

В понедельник утром в оппозиционном фонде "Апра" сообщили, что один из трех кандидатов в президенты Абхазии на назначенных на 22 марта выборах - Аслан Бжания - госпитализирован в Сочи. Ему стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к госгранице. Вечером 2 марта Бжанию санавиацией доставили в Краснодарскую краевую больницу № 1. В Краснодаре его поместили в реанимацию, состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Медики на Кубани оценивают состояние госпитализированного в Краснодарскую краевую больницу № 1 кандидата в президенты республики Аслана Бжании как средней степени тяжести. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель больницы.

"Данный пациент поступил 2 марта текущего года по линии санавиации из городской больницы города Сочи, состояние расценивалось как тяжелое, тяжесть состояния обусловлена респираторной симптоматикой. На данный момент состояние пациента с положительной динамикой, он в сознании, адекватен. На данный момент состояние пациента средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пациент находится в изолированном боксе, проводится интенсивная терапия.

В пресс-службе кабинета министров Абхазии в среду сообщили, что власти Абхазии обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления Бжании. В сообщении ведомства уточнялось, что некоторые российские СМИ, в том числе государственные, со ссылкой на анонимные источники распространили информацию о том, что Бжания якобы мог быть отравлен, в связи с этим абхазская сторона потребовала выдать медицинское заключение о диагнозе Бжании следователям. Позже пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии сообщила, что у Бжании выявлена двухсторонняя пневмония.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об обращении властей Абхазии в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании будет доложено Владимиру Путину.