СЛОЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ НИКАК НЕ СВЯЗАНА С ВНЕШНИМ ВЛИЯНИЕМ, ТЕМ БОЛЕЕ ИЗ РФ, СЧИТАЮТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ШТАБЕ АСЛАНА БЖАНИЯ

Как стало известно из СМИ, сегодня и.о. президента В.Р. Бганба вызвал посла Российской Федерации в Республике Абхазия и предъявил ему ультиматум, потребовав от Генеральной прокуратуры России возбудить уголовное дело «по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в Президенты, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Бжания А.Г. на территории Российской Федерации».

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Избирательный штаб кандидата в президенты Аслана Бжания сделал заявление в связи с сегодняшней встречей исполняющего обязанности президента РА Валерия Бганба с послом России в абхазии Алексеем Двиняниным.

Мотивация данного требования тем удивительна, что и.о. президента Абхазии знает, что подчиненное ему министерство здравоохранения уже опубликовало официальную версию заболевания кандидата А.Г. Бжания. Поэтому непонятно, каким источникам информации доверяет больше и.о. президента В.Р. Бганба – СМИ, Фейсбуку или все же официальным абхазским структурам?

Складывается впечатление, что и.о. президента Абхазии, совершенно не задумываясь о возможных международных последствиях своего демарша, решил провести пиар-акцию, вроде, «вот мы какие крутые!» В противном случае трудно представить себе руководство Абхазии, обвиняющее в недружественном акте Российскую Федерацию и угрожающее ей своим правом «на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия».

Такой риторики в абхазо-российских отношениях не было никогда прежде и не должно быть в принципе.

Сегодняшний демарш может повлечь негативные последствия в двусторонних отношениях, поскольку он не имеет ничего общего с озабоченностью здоровьем кандидата А.Г. Бжания.

Мы, соратники кандидата в Президенты Республики Абхазия А.Г. Бжания, ознакомлены с официальным медицинским заключением о характере его нынешнего заболевания, а не с домыслами различных СМИ.

Убеждены, что сложная общественно-политическая ситуация в стране никак не связана с внешним влиянием, тем более из РФ. Это, к сожалению, качество нашего бытия, и мы должны сами достичь стабилизации в отношениях между различными политическими силами, а не кормиться придуманными фобиями, перекладывая ответственность на проверенных друзей. Тем более, что российские же врачи в Сочи реанимировали А.Г. Бжания и сейчас в Краснодаре заботятся о его выздоровлении.

Валерий Рамшухович, без обид, конфуз, однако.