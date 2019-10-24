СЛОЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ НИКАК НЕ СВЯЗАНА С ВНЕШНИМ ВЛИЯНИЕМ, ТЕМ БОЛЕЕ ИЗ РФ, СЧИТАЮТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ШТАБЕ АСЛАНА БЖАНИЯ
Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Избирательный штаб кандидата в президенты Аслана Бжания сделал заявление в связи с сегодняшней встречей исполняющего обязанности президента РА Валерия Бганба с послом России в абхазии Алексеем Двиняниным.
ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А.Г. БЖАНИЯ
Крайне удивлены демаршем исполняющего обязанности Президента Абхазии В.Р. Бганба в отношении стратегического союзника – Российской Федерации, совершенного 4 марта.
Как стало известно из СМИ, сегодня и.о. президента В.Р. Бганба вызвал посла Российской Федерации в Республике Абхазия и предъявил ему ультиматум, потребовав от Генеральной прокуратуры России возбудить уголовное дело «по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в Президенты, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Бжания А.Г. на территории Российской Федерации».
Складывается впечатление, что и.о. президента Абхазии, совершенно не задумываясь о возможных международных последствиях своего демарша, решил провести пиар-акцию, вроде, «вот мы какие крутые!» В противном случае трудно представить себе руководство Абхазии, обвиняющее в недружественном акте Российскую Федерацию и угрожающее ей своим правом «на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия».
Такой риторики в абхазо-российских отношениях не было никогда прежде и не должно быть в принципе.
Сегодняшний демарш может повлечь негативные последствия в двусторонних отношениях, поскольку он не имеет ничего общего с озабоченностью здоровьем кандидата А.Г. Бжания.
Мы, соратники кандидата в Президенты Республики Абхазия А.Г. Бжания, ознакомлены с официальным медицинским заключением о характере его нынешнего заболевания, а не с домыслами различных СМИ.
Убеждены, что сложная общественно-политическая ситуация в стране никак не связана с внешним влиянием, тем более из РФ. Это, к сожалению, качество нашего бытия, и мы должны сами достичь стабилизации в отношениях между различными политическими силами, а не кормиться придуманными фобиями, перекладывая ответственность на проверенных друзей. Тем более, что российские же врачи в Сочи реанимировали А.Г. Бжания и сейчас в Краснодаре заботятся о его выздоровлении.
Валерий Рамшухович, без обид, конфуз, однако.
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