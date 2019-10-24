В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «10 ЛЕТ БЕЗ ВЛАДИСЛАВА»

В нескольких выставочных залах представлены фотографии Владислава Ардзинба из фотоархивов семьи первого президента, журналистов Владимира Попова, Руслана Хашига, Сергея Лидова, переводчицы Анны Керопян, абхазской диаспоры в Турции. В одном из залов за стеклом расставлены отдельные вещи из его рабочего кабинета, письма, награды.

Среди многочисленных посетителей церемонии открытия выставки было немало тех, кто лично знал Владислава Григорьевича, работал с ним, находился с ним рядом во времена его активной деятельности в Верховном Совете СССР, в Верховном Совете Абхазии, в тяжелый период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г., в непростой послевоенный период. В зале было много военнослужащих, матерей погибших героев-воинов.

Особую камерную атмосферу выставке придавала живая музыка в исполнении струнного квартета.

4 марта – день смерти первого президента В. Ардзинба и день рождения второго президента С.В. Багапша (04.03.1949 – 29.05.2011 гг.). На одной из художественно оформленных стен размещены фотографии 2005 года, в том числе и совместная фотография двух президентов.

«Ну, какое может быть впечатление, конечно очень трогательное. Я признательна работникам Музея Боевой Славы, все сделано интересно, аккуратно. Смотришь на фотографии и болит душа! Каких двух президентов (В.Г. Ардзинба и С.В. Багапша – ред. АИ) мы потеряли. И в этот день, когда один родился, а другой оставил нашу землю, очень больно на это смотреть. Если бы кто-то из них сегодня был жив, то наверное и другой была бы обстановка сегодня в стране», - поделилась своими впечатлениями о выставке Людмила Сангулия-Ахуба.

Нельзя не отметить и историческую фотографию, на которой Владислав Ардзинба запечатлен с экс-министром обороны Абхазии Султаном Сосналиевым (1942 – 2008 гг.). Владислав Григорьевич и Султан Асламбекович сидят за столом и о чем-то беседуют, а над ними висит портрет русского полководца М.И. Кутузова.

Историю фотографии рассказал «Абхаия-Информ» председатель Союза журналистов Абхазии, бывший пресс-секретарь Первого Президента РА Руслан Хашиг. Фотография была сделана в Пицунде на государственной даче 3 октября 2003 года, через три дня после того, как отпраздновали 10-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.. 30 сентября 2003 года Владислав Григорьевич, который уже был болен, подъехал к Площади Свободы, но не вышел на трибуну, чтобы принять парад, и уехал. На следующий день он вернулся на госдачу в Пицунду. «Он не участвовал в том параде, хотя люди очень ждали его. Я потом задал ему вопрос, почему он не вышел. Я до сих пор помню его слова, что он не захотел омрачать людям праздничную атмосферу, допустить отрицательные эмоции. Владислав Григорьевич не захотел, чтобы его жалели, увидев не совсем здоровым», - сказал Р. Хашиг.

Хашиг вспомнил слова Сосналиева, который после встречи с Владиславом Ардзинба сказал: «Если бы я знал, что Владислав Григорьевич в такой форме, я бы сделал все, чтобы он был на параде. Я уверен, люди очень обрадовались бы этому факту. Но, к большому сожалению, наша встреча состоялась на третий день после парада, и мне очень жаль, что верховный главнокомандующий не принимал его».

Фотовыставку посетили супруга Первого Президента РА Светлана Джергения, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены Кабинета Министров, депутаты парламента, друзья – соратники В.Г. Ардзинба, кандидаты в президенты РА Адгур Ардзинба и Леонид Дзапшба с кандидатами в вице-президенты Ардой Ашуба и Виктором Хашба.

Сегодня же в Тирасполе (ПМР) открылась Фотовыставка «75 мгновений из жизни Великого сына Абхазии», переданная из фондов музея им. В. Ардзинбы.

На открытии экспозиции присутствовали первый Президент Приднестровья Игорь Смирнов, заместитель министра иностранных дел Александр Стецюк, заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева, представители министерств и ведомств республики.