ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРИЗЫВАЕТ ЖУРНАЛИСТОВ ПУБЛИКОВАТЬ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Валерий Бганба призвал журналистов опираться в своей работе «на осознание своего долга перед обществом за максимально качественное участие в достоверном информационном «обслуживании» аудитории».

«Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась 4 марта в 09:00 с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые российские издания опубликовали материал об отравлении Аслана Бжания», - отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина РА.

Бганба руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Парламента Абхазии Аслана Бжани, находящегося на лечении в Краснодаре.

Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия, опираясь на вопросы, отражённые в материалах абхазских СМИ сообщает, что и.о. Президента Валерий Бганба, приглашая Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Алексея Двинянина на встречу, руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Народного Собрания-Парламента Абхазии Аслана Бжания.

В ряде российских СМИ появились публикации со ссылкой на неизвестный первоисточник с указанием причины ухудшения здоровья А.Бжания (отравления) 3 марта в 20:49.

Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась 4 марта в 09:00 с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые российские издания опубликовали материал об отравлении Аслана Бжания.

Вследствие встречи, которая прошла в атмосфере обоюдного понимания ситуации, Минздрав Краснодарского края сообщил о текущем состоянии здоровья и диагнозе Минздраву Абхазии.

Официальное сообщение Министерства здравоохранения и социального обеспечения опубликовано 4 марта в 11:50.

Российская сторона призыв Абхазии восприняла с должным пониманием, новость об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова была опубликована в СМИ сегодня около 12 часов дня.

В завершение дня Валерий Бганба, посетив совместно с Послом России Алексеем Двиняниным ряд памятных мероприятий, поблагодарил Алексея Аркадьевича за оперативную реакцию на обращение и.о. Президента.

Валерий Бганба призывает журналистов в своей работе опираться на осознание своего долга перед обществом за максимально качественное участие в достоверном информационном «обслуживании» аудитории.