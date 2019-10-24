ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРИЗЫВАЕТ ЖУРНАЛИСТОВ ПУБЛИКОВАТЬ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Пресс-служба Кабинета Министров Республики Абхазия распространило сообщение, касающееся встречи и.о. президента, премьер-министра Валерия Бганба с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным.
Бганба руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Парламента Абхазии Аслана Бжани, находящегося на лечении в Краснодаре.
«Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась 4 марта в 09:00 с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые российские издания опубликовали материал об отравлении Аслана Бжания», - отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина РА.
Валерий Бганба призвал журналистов опираться в своей работе «на осознание своего долга перед обществом за максимально качественное участие в достоверном информационном «обслуживании» аудитории».
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СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 4 МАРТА 2020 ГОДА
Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия, опираясь на вопросы, отражённые в материалах абхазских СМИ сообщает, что и.о. Президента Валерий Бганба, приглашая Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Алексея Двинянина на встречу, руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Народного Собрания-Парламента Абхазии Аслана Бжания.
В ряде российских СМИ появились публикации со ссылкой на неизвестный первоисточник с указанием причины ухудшения здоровья А.Бжания (отравления) 3 марта в 20:49.
Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась 4 марта в 09:00 с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые российские издания опубликовали материал об отравлении Аслана Бжания.
Вследствие встречи, которая прошла в атмосфере обоюдного понимания ситуации, Минздрав Краснодарского края сообщил о текущем состоянии здоровья и диагнозе Минздраву Абхазии.
Официальное сообщение Министерства здравоохранения и социального обеспечения опубликовано 4 марта в 11:50.
Российская сторона призыв Абхазии восприняла с должным пониманием, новость об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова была опубликована в СМИ сегодня около 12 часов дня.
В завершение дня Валерий Бганба, посетив совместно с Послом России Алексеем Двиняниным ряд памятных мероприятий, поблагодарил Алексея Аркадьевича за оперативную реакцию на обращение и.о. Президента.
Валерий Бганба призывает журналистов в своей работе опираться на осознание своего долга перед обществом за максимально качественное участие в достоверном информационном «обслуживании» аудитории.
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