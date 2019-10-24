В МОСКВЕ И ЧЕРКЕССКЕ БУДУТ ОТКРЫТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 16 марта 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия приняла решение об открытии избирательных участков по выборам Президента Республики Абхазия за пределами республики.

В Москве избирательный участок №4 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д.18/7, стр.1 (ближайшая станция метро «Шаболовская»).

В Черкесске избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Первомайская, д. 26.

Выборы президент состоятся 22 марта.