В МОСКВЕ И ЧЕРКЕССКЕ БУДУТ ОТКРЫТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 16 марта 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия приняла решение об открытии избирательных участков по выборам Президента Республики Абхазия за пределами республики.
В Москве избирательный участок №4 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д.18/7, стр.1 (ближайшая станция метро «Шаболовская»).
В Черкесске избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Первомайская, д. 26.
Выборы президент состоятся 22 марта.
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