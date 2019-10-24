ВАЛЕРИЙ БГАНБА: НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ЗАВОЗОМ ПРОДУКТОВ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Члены правительства приняли решение о списании трех автомобилей Службы государственной безопасности и Центра специального назначения СГБ РА, а также автотранспортного средства Республиканской больницы. Был одобрен проект о реализации автотранспортного средства Абхазского государственного центра экологического мониторинга.

Принято также решение о передаче Государственным комитетом по сельскому хозяйству Республики Абхазия грузового автотранспортного средства ГАЗ 35-071 с баланса РУП «Машинно-технологическая станция» Сухумского района на баланс Администрации г. Сухум, а также о передаче плавательных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям Министерству обороны.

В ходе заседания установлены предельная численность работников и размер ассигнований на 2020 год министерства иностранных дел и Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Внесены некоторые изменения в Положение об Аппарате Кабинета Министров Республики Абхазия. Положение дополнено пунктами о подготовке Аппаратом Кабмина проектов законов, постановлений и распоряжений Кабинета Министров, распоряжений Премьер-министра Республики Абхазия.

В соответствии с Порядком использования средств резервного фонда Кабинета Министров рассмотрены вопросы использования средств Резервного фонда Кабмина.

Так, Минфин направит средства резервного фонда Кабинета министров на финансирование непредвиденных ремонтных и восстановительных работ на территории Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории г. Сухум ГСЭС в размере 332 тыс. рублей; 7 млн 113 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта ограждения «Лыхнашта» в селе Лыхны Гудаутского района; 220 тыс. рублей - на строительство навеса для установки тепловизора на КПП «Псоу» в целях защиты населения и нераспространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции; 200 тыс. рублей - для осуществления в установленном порядке выплат вознаграждений гражданам за уничтожение волков шакалов и лис; 58 тыс. рублей - на организацию торжественного приема гостей и ветеранов боевых действий в Республике Афганистан в связи с 31–ой годовщиной вывода советских войск из Афганистана; 5 млн 767 тыс. рублей - на поставку оборудования и мебели для средней школы №3 города Гудаута; 400 тыс. рублей - на приобретение специального спортивного инвентаря необходимого для секции тхэквондо для детей с ограниченными возможностями Сухумской спортивной школы.

Правительство рассмотрело и одобрило «Концепцию национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия».

По словам премьер-министра Валерия Бганба, «документ представляет собой систему взглядов на цели, принципы, задачи создания национальной системы безопасности мореплавания с учётом современных требований, применимых к Черноморскому бассейну, с учётом особенностей морской инфраструктуры Республики Абхазия».

Проект нацелен на создание условий для долгосрочного динамичного развития морской деятельности, как одной из приоритетных задач социально-экономического развития, на охрану окружающей среды и обеспечение государственного контроля судоходства на морской акватории Республики Абхазия.

Утверждены новые правила присоединения к распределительным электрическим сетям электроэнергетической системы РА в соответствии со статьей 6 закона «Об энергетике». В целях приведения действующих правил в соответствие с законом были приняты новые правила. Основной особенностью этих правил является то, что абонентов (физических и юридических лиц) с мощностью до 10 кВт подключают к электросетям бесплатно, для абонентов до 30 кВт (к примеру, малый бизнес) подключение предусмотрено в упрощенной форме. Тарифы подключения всех категорий будут определены Кабинетом министров.

Члены правительства также обсудили меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба призвал всех отнестись к серьезно и ответственно к ситуации и рассказал о реализуемых мероприятиях:

«Нам нужно отгородиться от мировой беды, мы должны делать для этого всё возможное. На сегодняшний день планируется создать координационный совет под моим председательством, который помимо работы оперативного штаба, возглавляемого Тамазом Цахнакия, будет вводить дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. Штабы будут создаваться в каждом районе под руководством глав местных Администраций».

Он также подчеркнул, что никаких проблем с завозом продуктов не предвидится.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.