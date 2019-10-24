ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

В рабочей встрече приняли участие председатель Службы государственной безопасности Зураб Маргания, министр внутренних дел Рауль Смыр, и.о. начальника Государственной службы охраны Зураб Зантария, и.о.секретаря Совета безопасности страны Беслан Квициния, врио руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба и др.

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности в республике и на избирательных участках в день выборов президента.

В ходе совещания рассмотрен вопрос о готовности профильных ведомств к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов, о реализации предварительных мероприятий.

Исполняющему обязанности Президента доложили о том, что для обеспечения охраны правопорядка на избирательных участках планируется задействовать более 1000 сотрудников органов внутренних дел.

Уже проведены комиссионные обследования выделенных для голосования помещений, активно ведется оперативно-профилактическая работа. Личный состав органов внутренних дел на период подготовки и проведения выборов будет нести службу в усиленном режиме.

Участники совещания также затронули тему профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, создания безопасных условий труда для наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий. По данным санитарно-эпидемиологической службы страны, центральная избирательная комиссия будет обеспечена индивидуальными масками и асептическими растворами для рук с целью дальнейшего распределения по избирательным участкам.

Об этом сообщает сайт КМ РА.