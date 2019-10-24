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Абхазия Информ

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРООН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВИТ В АБХАЗИЮ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

Новости Четверг, 19 марта 2020 21:54
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В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРООН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВИТ В АБХАЗИЮ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-информ.  Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с прибывшей в Абхазию в составе делегации Всемирной Организации Здравоохранения представительницей Программы развития ООН Луисой Винтон, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Л. Винтон проинформировала Бганба о реализации проекта поставки в Абхазию предметов гуманитарной помощи. 

«Я рада слышать, что вы уделяете столько времени и внимания процессу подготовки медперсонала к возможному проникновению вируса в страну. Нам очень приятно осознавать, что мы смогли осуществить поставку необходимых медикаментов и гордимся тем, что смогли привезти сюда четырёх высококлассных экспертов ВОЗ из разных сфер», сказала она. 

Л. Винтон также сообщила, что эксперты ВОЗ, прибывшие в Абхазию, проведут оценочные мероприятия ввиду высокого риска проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики. Она также отметила важность принятия таких превентивных мер, как частое мытье рук и избегание массового скопления людей.

В свою очередь Валерий Бганба рассказал о ряде предпринятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Абхазии. 

«Мы также предпринимаем превентивные меры на территории нашей страны. Введен особый режим пересечения государственных границ, принимаются меры по оснащению граждан республики необходимыми средствами защиты,  особенно, медицинских работников. Мы стараемся делать все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции, хотя понимаем, что риск есть и с этим надо бороться», - сказал Бганба. 

В завершение встречи Луиса Винтон отметила, что в нынешней ситуации гуманитарная помощь требуется многим странам, при этом она сказала, что в случае необходимости ПРООН дополнительно поставит в Абхазию медицинские принадлежности.

Прочитано 123 раз Последнее изменение Пятница, 20 марта 2020 12:21

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