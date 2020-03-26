В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПЕРЕВЕДЕН ПАЦИЕНТ С ПЕРВИЧНЫМ ДИАГНОЗОМ «ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ»

Сухум. 29 марта 2020. Абхазия-Информ. На 29 марта 2020 года в инфекционную больницу города Сухум вновь обратившихся пациентов нет. 28 марта из инфекционной больницы города Сухум в Центральную районную больницу города Гудаута был переведен пациент с первичным диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.

На данном этапе пациента обследуют. Как только появятся результаты обследования, оперативный штаб сразу же сообщит на его официальных ресурсах и в СМИ Абхазии.

Пока коронавирус в Абхазии не выявлен.