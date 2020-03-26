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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВВЕДЕН В СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Понедельник, 30 марта 2020 16:05
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Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. Избранный вице-президент Бадра Гунба введен в состав Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Валерия Бганба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 16:08

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