БАДРА ГУНБА ВВЕДЕН В СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Новости Понедельник, 30 марта 2020 16:05
Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. Избранный вице-президент Бадра Гунба введен в состав Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Валерия Бганба.
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