СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛ АРЕСТ МИЗАНА ЗУХБА

Автор жалобы аргументировал необходимость отмены постановления столичного суда об аресте Мизана Зухба, отсутствием оснований предусмотренных законом для задержания и последующего его ареста, а также не предоставлением органом расследования в суд доказательств причастности к инкриминируемому М. Зухба деянию – посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством Ады Касландзия в составе судей Романа Кварчия и Лии Адлейба признала обоснованной и законной кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мизана Зухба.

Согласно оглашенному, резолютивной части определению кассационной коллегии, постановление Сухумского городского суда от 23 марта 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Зухба Мизана Амирановича отменено и вынесено новое определение, которым отказано в удовлетворении ходатайства органа расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мизана Зухба и последний освобождён из-под стражи.

Полный текст определения будет опубликован на сайте по мере его изготовления в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

23 марта 2020 года Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Мизана Зухба.

Органом предварительного расследования Мизан Зухба подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору) и статьей 319 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Республики Абхазия.

Мизан Зухба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.