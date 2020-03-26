15 МЛН 950 ТЫС. РУБЛЕЙ УЖЕ ВНЕСЛИ НА СЧЕТ МИНЗДРАВА УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. 15 млн 950 тыс. рублей уже внесли на счет Минздрава Абхазии участники Движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе». Это движение было создано несколько дней назад в целях мобилизации финансовых ресурсов и оказания помощи в создании условий для защиты населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19.

По 5 млн рублей внесли ЗАО «Аквафон» и ООО «Вина и воды Абхазии», 3 млн руб. – ООО «АПСНЫ ДЬЮ ТИ», 2 млн руб. – ООО «Премиум».

Среди первых организаций, также оказавших финансовую помощь - ТПП РА (200 тыс. руб.), ООО «Флагман» (300 тыс. руб.), ООО «КРОМ», (300 тыс. руб.), супермаркет «Сухум» (150 тыс. руб.)