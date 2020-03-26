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Абхазия Информ

15 МЛН 950 ТЫС. РУБЛЕЙ УЖЕ ВНЕСЛИ НА СЧЕТ МИНЗДРАВА УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

Новости Понедельник, 30 марта 2020 17:28
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15 МЛН 950 ТЫС. РУБЛЕЙ УЖЕ ВНЕСЛИ НА СЧЕТ МИНЗДРАВА УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

 

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. 15 млн 950 тыс. рублей уже внесли на счет Минздрава Абхазии участники Движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе». Это движение было создано несколько дней назад в целях мобилизации финансовых ресурсов и оказания помощи в создании условий для защиты населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19.

По 5 млн рублей внесли ЗАО «Аквафон» и ООО «Вина и воды Абхазии», 3 млн руб. – ООО «АПСНЫ ДЬЮ ТИ», 2 млн руб. – ООО «Премиум».

Среди первых организаций, также оказавших финансовую помощь - ТПП РА (200 тыс. руб.), ООО «Флагман» (300 тыс. руб.), ООО «КРОМ», (300 тыс. руб.), супермаркет «Сухум» (150 тыс. руб.)

Участники Движения «Мы вместе» призывают граждан Абхазии, всех, кому не безразлична судьба народа и его будущее, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи населению республики.

Подробную информацию о движении и собранных средствах можно прочесть на сайте https://mi-vmeste.org

Реквизиты для переводов из РФ

БИК: 044525411

Наименование банка получателя: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва

Кор.счет: 30101810145250000411

Наименование Получателя:

Национальный банк Республики Абхазия

Расчет.счет: 301118107000000000923

ИНН 7702070139 КПП 775087001

В назначении:

Для Министерства финансов РА (Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА), л/с 06105002440, р/счёт 40503810000000000016,ИНН 12014914,СКАТО 401000,КБК 10500000000000000180

Реквизиты для переводов из РА

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия (МЗ и СО РА)

ИНН 12014914, КПП 111001890 г. Сухум, ул. Званба, д. 20

Банковские реквизиты: Министерство финансов РА (МЗ и СО РА)

Банк Абхазии р/счет 40503810000000000016

БИК 224100000

Лицевой счет 06105002440

КБК 10500000000000000180

СКАТО 401000

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 17:37

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