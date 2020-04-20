ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ И.О ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы администрации города Сухум.
В тексте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации г. Сухум Эшба Беслана Федоровича».
Ранее Аслан Бжания своим Указом освободил Кварчия Кана Валерьевича от исполнения обязанностей главы администрации г. Сухум».
Эшба Беслан Федорович, родился 23 декабря 1967 года.
В 1985 году окончил Сухумскую среднюю школу №10 имени Н.А. Лакоба.
В 1992 году окончил Государственный институт сельского хозяйства (ГИСХ) в городе Сухум. Специальность – инженер-технолог.
С 1986 по 1988 годы служил в Вооруженных Силах СССР.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был в составе Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц Абхазии.
В ходе послевоенных кампаний входил в состав Сухумского батальона в должности заместителя командира. В Кодорской операции 2008 года был в должности заместителя командира 4-ой Сухумской бригады.
С 1994 по 1995 по поручению президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавлял "Фонд Возрождения Абхазии" в городе Москва, занимался гуманитарными поставками в республику.
С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам.
С 1999 по 2005 годы возглавлял Госкомпанию "Абхазтоп".
С 2007 по 2010 год — председатель Совета КБ "Универсал-банк".
С августа 2010 по сентябрь 2011 года — помощник главы правительства Республики Абхазия.
С мая 2012 по апрель 2013 года — депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
30 апреля 2013 года Указом президента Абхазии назначен вице-премьером Республики Абхазия.
В июне 2014 года Эшба подал заявление об освобождении от обязанностей вице-премьера.
С августа 2015 года по настоящее время руководитель РОО “Апсадгьыл”
Кандидат экономических наук.
Беслан Эшба женат, отец двоих детей, сына и дочери.
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