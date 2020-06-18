АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ВРАЧ – ОДНА ИЗ ГУМАННЕЙШИХ И БЛАГОРОДНЫХ ПРОФЕССИЙ
Сухум. 21 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил медиков с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.
«Врач – одна из гуманнейших и благородных профессий, требующая глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь. Мероприятия, реализуемые вами для защиты здоровья населения Абхазии в период мировой пандемии коронавируса, продемонстрировали главные качества медиков – самоотверженность и следование своему долгу.
Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение в ряду социальных задач, стоящих перед Правительством. Именно поэтому нам предстоит достичь целей, востребованных временем: совершенствовать качество медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, улучшать материально-техническую базу системы здравоохранения», - отмечается в позддравлении премьер-министра.
Александр Анкваб выразили признательность медицинским работникам за неутомимый труд и пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия.
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