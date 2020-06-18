ОБЪЯВЛЕНЫ 50 ПОЛУФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА "ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ"

Каждый член конкурсной комиссии, которая состоит из 12 человек, выставил каждому участнику балл от 1 до 10. Члены комиссии оценивали качество поданных резюме и предложений, озвученных конкурсантами в видео-эссе. Итоговый балл формировался за счет средней оценки членов конкурсной комиссии.

Сухум. 1 июля 2020. Абхазия-Информ . Конкурсная комиссия составила первый рейтинг участников конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", Участники комиссии отобрали 50 лидеров из более, чем 150 поданных заявок. https://gordostabkh.org/contestants

«Таким образом сформировался рейтинг, который определил 50 молодых управленцев, которые будут участвовать в следующем этапе - полуфинале. Полуфиналисты пройдут универсальное тестирование и профильное собеседование у членов конкурсной комиссии. Затем, на основе балла за тест и средней оценки членов конкурсной комиссии за собеседование, формируется второй обновленный рейтинг конкурсантов. Рейтинг конкурса "Гордость Абхазии" является кумулятивным, то есть в каждом следующем рейтинге учитываются результаты предыдущих этапов (определяется общий средний балл, который зависит от балла конкурсанта за каждый этап)», - сообщается на сайте конкурса. .

На основе второго рейтинга в финал проходят первые 25 участников. Финалисты войдут в состав кадрового резерва Президента Республики Абхазия, который будет создан после определения финалистов. Также для финалистов предусмотрены стажировки и программы повышения квалификации в Российской Федерации.

Финалисты будут участвовать в командных играх, а также публично представят свои предложения по решению проблем по своим профильным темам. На основе средней оценки членов конкурсной комиссии за качество участия в командной игре и публичного выступления формируется обновленный итоговый рейтинг конкурсной комиссии.

По завершении финальных испытаний конкурса на официальном сайте конкурса "Гордость Абхазии" в течение семи дней проводится онлайн голосование за конкурсантов. Финальный рейтинг конкурсанта формируется из итогового рейтинга конкурсной комиссии (общей средней кумулятивной оценки конкурсной комиссии) на 70% и результатов онлайн голосования - на 30%.

На основе итогового рейтинга определяются 5 победителей конкурса, которые, согласно президентскому Указу № 46 от 19 февраля 2020 года, займут должности в государственном аппарате Республики Абхазия. Кроме того, победители конкурса получат наставников из числа опытных государственных и общественных деятелей Республики Абхазия.

Планируется, что полуфинал и финал конкурса пройдут в августе-сентябре текущего года на площадке Абхазского государственного университета.

«Гордость Абхази»– конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия.

Конкурс станет своего рода социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Лозунг конкурса: «Новые лидеры для будущего Абхазии»

Конкурс проходит на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», Абхазского государственного университета и Государственного комитета по делам молодежи и спорту Республики Абхазия.