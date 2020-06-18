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Абхазия Информ

МВД ВЫЯВИЛО ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО СБЫТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Новости Четверг, 02 июля 2020 16:11
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МВД ВЫЯВИЛО ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО СБЫТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА завершило проверку финансово-хозяйственной деятельности специализирующегося на ввозе в Абхазию и реализации огнестрельного оружия и боеприпасов ООО СП «АРС», расположенного в . Сухуме.

В ходе проверки были выявлены факты незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов должностным лицам Государственной службы охраны РА со стороны директора ООО СП «АРС» Черпанова В. А.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, в результате проверки деятельности «АРС» за период с 2017 года по настоящее время сотрудники управления также выявили сокрытую налогооблагаемую выручку «АРС» на сумму 521 765 рублей, из которой предприятие произвело доначисление и выплату в бюджет РА НДС 53 010,7 рублей и подоходный налог - 95 429,75 рублей.

Материалы проверки пересланы в Генеральную прокуратуру РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2020 16:14

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