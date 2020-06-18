МВД ВЫЯВИЛО ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО СБЫТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА завершило проверку финансово-хозяйственной деятельности специализирующегося на ввозе в Абхазию и реализации огнестрельного оружия и боеприпасов ООО СП «АРС», расположенного в . Сухуме.

В ходе проверки были выявлены факты незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов должностным лицам Государственной службы охраны РА со стороны директора ООО СП «АРС» Черпанова В. А.