ТОРГПРЕД АБХАЗИИ В РОССИИ ОЛЕГ БАРЦИЦ ПОСЕТИЛ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц побывал с рабочей поездкой в Орловской области.
В ходе поездки Олег Барциц, председатель Союза «Национальный Экологический корпус» Тимур Усманов и член совета НЭК Юрий Полетаев осмотрели крупнейший в Орловской области мусороперерабатывающий завод, созданный совместно АО «Эко Сити» и правительством области.
Генеральный директор «Эко Сити», член-корреспондент МАНЭБ Юрий Парахин, ознакомил гостей с основными принципами функционирования мусороперерабатывающего завода, от деятельности которого зависит экологическое благополучие всего региона, а также с особенностями созданной на предприятии управленческой и бизнес-модели, позволяющей работать наиболее эффективно.
В ходе обсуждения Олег Барциц остановился на весьма сложной обстановке в экологической сфере, сложившейся в Республике Абхазия в связи с отсутствием в стране мусороперерабатывающего предприятия и системы управления отраслью ТБО в целом, а также на решимости правительства начать работу в этом направлении.
В заключение встречи Тимур Усманов и Юрий Парахин выразили готовность оказать абхазской стороне широкую поддержку в технологической, консультационной и иных сферах.
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