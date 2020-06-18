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Абхазия Информ

ТОРГПРЕД АБХАЗИИ В РОССИИ ОЛЕГ БАРЦИЦ ПОСЕТИЛ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Четверг, 02 июля 2020 19:40
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ТОРГПРЕД АБХАЗИИ В РОССИИ ОЛЕГ БАРЦИЦ ПОСЕТИЛ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц побывал с рабочей поездкой в Орловской области.

В ходе поездки Олег Барциц, председатель Союза «Национальный Экологический корпус» Тимур Усманов и член совета НЭК Юрий Полетаев осмотрели крупнейший в Орловской области мусороперерабатывающий завод, созданный совместно АО «Эко Сити» и правительством области.

Генеральный директор «Эко Сити», член-корреспондент МАНЭБ Юрий Парахин, ознакомил гостей с основными принципами функционирования мусороперерабатывающего завода, от деятельности которого зависит экологическое благополучие всего региона, а также с особенностями созданной на предприятии управленческой и бизнес-модели, позволяющей работать наиболее эффективно.

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В ходе обсуждения Олег Барциц остановился на весьма сложной обстановке в экологической сфере, сложившейся в Республике Абхазия в связи с отсутствием в стране мусороперерабатывающего предприятия и системы управления отраслью ТБО в целом, а также на решимости правительства начать работу в этом направлении.

В заключение встречи Тимур Усманов и Юрий Парахин выразили готовность оказать абхазской стороне широкую поддержку в технологической, консультационной и иных сферах.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2020 19:52

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