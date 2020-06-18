ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕН КАЧЕСТВОМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НИМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

«Взаимоотношения с правительством складываются ровно, так как они должны складываться у главы государства. Идет процесс формирования правительства. Оно в полной мере еще не сформировано. Законодатель нам для этих целей определил три месяца. У нас еще есть время», - добавил Бжания.

«Дальше будет еще лучше», - сказал Аслан Бжания на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как складываются отношения между главой государства и правительством.

По словам президента, в процессе обсуждения разных вопросов могут быть разные точки зрения, «но есть Конституция, есть правила, в соответствии с которыми последнее слово за президентом»

«Я не знаю таких министров, членов правительства, которые попытались бы эту установку каким-то образом оспорить. Что касается разных слухов (о конфронтации - ред. АИ), которые ходят, то они никакой почвы под собой на этом этапе не имеют», - заявил Бжания.

У тех же, кто распространяет различные слухи, по словам президента, видимо много свободного времени.

«У нас идет рабочий процесс, он очень сложный. Руководить министерством и ведомством очень непросто. Определенное количество руководителей мы поменяли, некоторые министры принимают хозяйство, где-то идут проверки, люди входят в курс дела. Идет обычный рабочий процесс», - сказал Бжания.

Президент считает, что сейчас не то время, когда нужно выступать и что-то комментировать,

«Сейчас идет процесс вхождения в проблематику. Везде есть проблемы, и руководители в них пытаются разобраться», - резюмировал глава государства.