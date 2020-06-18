Стены зала украшают полотна с видами города: масло, акварель, графика. Всего 49 работ абхазских художников. В их числе работы Александра Семенцов, Руслана Габлия, Виталия Кацба, Амирана Адлейба, Лаши Габелия Батала Джапуа, Адгура Пилия, Мадины Бигуаа, Дианы Хинтба, Беслана Ласурия, Александра Баяджяна и др. Организатор выставки - Союз художников Абхазии, куратор – Эльвира Арсалия.

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ . Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» открылась сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

Как у каждого живописца «свой» Париж, так и у каждого абхазского художника «свой» Сухум. Город, где традиции живописи формировались с конца ХIХ века. Город, куда приезжали великие русские классики Айвазовский, Репин, Верещагин и др. Местные художники чаще всего рисуют виды набережной, морские пейзажи, гигантские эвкалипты, старинные улочки на Сухумской горе и др.

Сегодня в зале царила атмосфера лета и неиссякаемой доброжелательности. Было много людей - почитателей абхазской школы живописи.

Говорят посетители выставки:

Студентка Алика Соломко: «Мне понравилось. После такой выставки очень хочется взять мольберт, выйти в город и начать рисовать мой любимый Сухум. Хотелось бы отметить работу художников Беслана Ласурия, мастера сухумских пейзажей Александр Баяджан, интересны работа Марии Пилия. Очень красиво».

Художник Игорь Панченко, который не участвует в выставке, но с удовольствием посещает экспозиции коллег: «Выставка интересна тем, что здесь есть работы Семенцова, Кацба. Здесь работы, созданные в лучших традициях сухумского импрессионизма. Вот это Беслан Ласурия. Это его новая работа, у него всегда очень тонкие лирические и неповторимые работы. Ну, Александр Семенцов - это классик и он прекрасен. Яркий представитель «сухумского авангарда».

Заместитель главы администрации г. Сухум Леон Кварчия: «Конечно, для Сухума очень важно проводить такие мероприятия. Все картины в ярких тонах, что создает жизнерадостную атмосферу. К сожалению, в повседневной рутинной жизни в наше время не хватает ярких красок. А эта выставка вдохновляет. Эта выставка - показатель того, что все же можно мобилизоваться и государству, и бизнесу, чтобы создавать условия для популяризации творчества».

Дизайнер-модельер Русико Кобякова: «Это прекрасно, что выставка посвящена родному городу. Для нас сухумцев - это очень важно и приятно. Это - прямо бальзам на сердце. Очень интересные работы Баяджана, Мадины Бигвава, акварели улочек старого города Батала Джапуа. Но Сухум Семенцова – он особый… «

Художница Зоя Джинджолия: «Эта выставка, посвященная Сухуму, больше напоминает легкую камерную музыку. Сейчас много народу в зале, но когда все уйдут, я приду и тихо посижу среди картин моих коллег, чтобы почувствовать всю палитру. Буду тихо сидеть и наблюдать за тем, как живописцы в красках смогли передать размеренную жизнь любимого города...».

По словам куратора выставки Эльвиры Арсалия, идея такого проекта, в котором представлены и писатели, и художники, позаимствована у современных выставок, где тексты играют не менее важную роль, чем картины и даже усиливают их.

«Конечно же, на нашей выставке самое главное – это работы абхазских художников, но когда мы читаем Мандельштама, Чехова, Паустовского – их тексты не мене живописны и помогают погрузится в определенную атмосферу», – считает Эльвира Арсалия.

Она напомнила, что каждый год Союз художников Абхазии проводил летнюю экспозицию, но на этот раз было принято решение, что, поскольку в первую субботу июля отмечают День города, то имеет смысл сделать экспозицию, посвященную Сухуму.

Эльвира Арсалия отметила, что у любого художника, который родился, жил и живет в столице, обязательно есть работы, посвящённые этому городу, каким-то его известными или памятным местам. И на представленных на выставке картинах в основном изображена историческая часть Сухума.

Особое внимание Арсалия обратила на работу Анзора Агумаа 1976 года. На ее взгляд, эта картина интересна тем, что она написана человеком, которого все знают как историка – ученого, а тут миниатюра «Беслетка».

«Мы постарались представить разное время, разные периоды, чтобы выставка была более объемной. Здесь экспонированы работы совсем молодых художников, которые только начинают выставляться, и тех, кто давно пишет картины. Получился своего рода диалог – связующая нить между поколениями художников, писателями с художниками, довоенной и послевоенной столицей. При этом на одной стороне зала – инсталляция старого Сухума а другая – пустая, где каждый желающий может подойти и написать пожелание городу», – отметила Эльвира Арсалия.

Она поздравила всех сухумчан с Днем города, который в этом году отмечается 4 июля.

«Я желаю Сухуму сохранить свой исторический облик и свое культурное наследие, обязательного стать частью активно и динамично развивающегося мира. Мне в этом плане очень импонируют японцы, которые сочетают традиции и высокие технологии. Город – это всегда культурный код, и человек, который живет в нем, учится, работает – становится носителем этого кода», – сказала Эльвира Арсалия.

Она сообщила, что на следующей неделе в Интернете будет выложена видео-экскурсия по Сухуму, которую организаторы выставки сделали вместе информагентством Sputnik Абхазия.