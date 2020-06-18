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Абхазия Информ

ПРИ ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ УЧРЕЖДЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Новости Понедельник, 06 июля 2020 13:59
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ПРИ ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ УЧРЕЖДЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с руководителями Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрпышского Очамчырского и Ткуарчалского районов.

На встрече речь шла о проводимой Ассоциациями работой в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны.

Поднимались вопросы обеспечения инвалидов войны медикаментами и оказания льготных услуг в сфере здравоохранения, а также другие актуальные темы, касающиеся социальных обязательств государства перед инвалидами.

Участники совещания согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов Отечественной войны народа абхазии 1992 – 1993 гг. с целью обеспечения прозрачности принятия решений по распределению ресурсов Фонда.

Премьер-министр подчеркнул необходимость проведения в ближайшее время встречи руководителей Ассоциаций и руководства Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок их деятельности.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июля 2020 14:03

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