ПРИ ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ УЧРЕЖДЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Поднимались вопросы обеспечения инвалидов войны медикаментами и оказания льготных услуг в сфере здравоохранения, а также другие актуальные темы, касающиеся социальных обязательств государства перед инвалидами.

На встрече речь шла о проводимой Ассоциациями работой в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны.

Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб встретился с руководителями Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрпышского Очамчырского и Ткуарчалского районов.

Участники совещания согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов Отечественной войны народа абхазии 1992 – 1993 гг. с целью обеспечения прозрачности принятия решений по распределению ресурсов Фонда.

Премьер-министр подчеркнул необходимость проведения в ближайшее время встречи руководителей Ассоциаций и руководства Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок их деятельности.