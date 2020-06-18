ПРИ ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ УЧРЕЖДЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с руководителями Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрпышского Очамчырского и Ткуарчалского районов.
На встрече речь шла о проводимой Ассоциациями работой в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны.
Поднимались вопросы обеспечения инвалидов войны медикаментами и оказания льготных услуг в сфере здравоохранения, а также другие актуальные темы, касающиеся социальных обязательств государства перед инвалидами.
Участники совещания согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов Отечественной войны народа абхазии 1992 – 1993 гг. с целью обеспечения прозрачности принятия решений по распределению ресурсов Фонда.
Премьер-министр подчеркнул необходимость проведения в ближайшее время встречи руководителей Ассоциаций и руководства Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок их деятельности.
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