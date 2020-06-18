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Абхазия Информ

СЛУЖБА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТЕ НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ

Новости Понедельник, 06 июля 2020 13:07
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СЛУЖБА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТЕ НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ

Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут опроверг сообщения грузинских СМИ о ранении мужчины на абхазско-грузинской границе.

"Это информация грузинских СМИ не соответствует действительности. Никаких инцидентов, а тем более со стрельбой на абхазско-грузинской границе не было", - сказал Киут "Интерфаксу" в понедельник.

"Это ложная информация, как и сообщение грузинских СМИ растиражированное накануне о том, что якобы в реке Ингур утонули женщины, жительницы Гальского района", - отметил Р.Киут.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии связалась при посредничестве Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), пытается проверить сообщения СМИ об инциденте на границе, в ходе которого один человек получил огнестрельное ранение.

По сообщениям СМИ, накануне в одну из больниц города Зугдиди на западе Грузии был доставлен мужчина с огнестрельным ранением.

По данным СМИ, мужчина перешел на грузинскую сторону с территории Абхазии и, предположительно, в момент перехода границы по нему открыли огонь пограничники с абхазской стороны.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июля 2020 13:14

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