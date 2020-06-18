СЛУЖБА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТЕ НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ

Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут опроверг сообщения грузинских СМИ о ранении мужчины на абхазско-грузинской границе.

"Это информация грузинских СМИ не соответствует действительности. Никаких инцидентов, а тем более со стрельбой на абхазско-грузинской границе не было", - сказал Киут "Интерфаксу" в понедельник.

"Это ложная информация, как и сообщение грузинских СМИ растиражированное накануне о том, что якобы в реке Ингур утонули женщины, жительницы Гальского района", - отметил Р.Киут.