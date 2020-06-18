СЛУЖБА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТЕ НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ
Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут опроверг сообщения грузинских СМИ о ранении мужчины на абхазско-грузинской границе.
"Это информация грузинских СМИ не соответствует действительности. Никаких инцидентов, а тем более со стрельбой на абхазско-грузинской границе не было", - сказал Киут "Интерфаксу" в понедельник.
"Это ложная информация, как и сообщение грузинских СМИ растиражированное накануне о том, что якобы в реке Ингур утонули женщины, жительницы Гальского района", - отметил Р.Киут.
Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии связалась при посредничестве Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), пытается проверить сообщения СМИ об инциденте на границе, в ходе которого один человек получил огнестрельное ранение.
По сообщениям СМИ, накануне в одну из больниц города Зугдиди на западе Грузии был доставлен мужчина с огнестрельным ранением.
По данным СМИ, мужчина перешел на грузинскую сторону с территории Абхазии и, предположительно, в момент перехода границы по нему открыли огонь пограничники с абхазской стороны.
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