Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. Барциц Анри Львович назначен министром юстиции РА. Указ о назначении подписал президент Аслан Бжания 6 июля.

Анри Барциц родился 6 ноября 1990 года в г. Гудаута Абхазской АССР. В 2007 году окончил экстерном школу №6 г. Сухум

2007 - 2012 - обучение в Московском государственном юридическом университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».

2012 - 2015 - обучение в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина.