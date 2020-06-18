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Абхазия Информ

БАРЦИЦ АНРИ ЛЬВОВИЧ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ЮСТИЦИИ РА

Новости Понедельник, 06 июля 2020 14:49
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БАРЦИЦ АНРИ ЛЬВОВИЧ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ЮСТИЦИИ РА

Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. Барциц Анри Львович назначен министром юстиции РА. Указ о назначении подписал президент Аслан Бжания 6 июля.

Анри Барциц родился 6 ноября 1990 года в г. Гудаута Абхазской АССР. В 2007 году окончил экстерном школу №6 г. Сухум

2007 - 2012 - обучение в Московском государственном юридическом университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».

2012 - 2015 - обучение в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина.

28 июня 2017 г. присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

2013 - 2014 - командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки РФ.

С 2014 г. по настоящее время - преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е.Кутафина.

2017 – 2019 - заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО Университет имени О.Е. Кутафина.

С 2018 года участник различных научных грантовых проектов.

Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.

Женат. Отец двоих детей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июля 2020 14:53

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