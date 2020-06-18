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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПИСАТЕЛЯ ПРИЛЕПИНА

Новости Вторник, 07 июля 2020 17:21
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В АБХАЗИИ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПИСАТЕЛЯ ПРИЛЕПИНА

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. В ряде российских СМИ появилась информация о том, что политическая партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, представила предвыборную программу, в которой, в частности, предлагается путем референдума принять решение о присоединении Абхазии и Южной Осетии к Российской Федерации.

«Представление данной предвыборной программы российской политической партии побуждает нас публично призвать лидеров партий и общественных движений внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения», - говорится в комментарии МИД Абхазии, распространенном 7 июля.

Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.

После признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазии в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер.

Важнейшими договорами, регулирующими межгосударственные отношения между Абхазией и Россией, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 г. и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г.

Российская Федерация оказывает содействие в становлении Республики Абхазия в качестве независимого государства, укреплению ее международных позиций и социально-экономическому восстановлению.

«Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия. При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения», - заявляет МИД РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2020 17:23

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