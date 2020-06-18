ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ИМ. Н. Х. АДЗИНБА ПРЕЗЕНТОВАЛ КОНЦЕПЦИЮ НОВОЙ АБХАЗСКОЙ ШКОЛЫ

Сухум. 9 июля 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Института педагогики им. Н. Х. Адзинба презентовали сегодня в министерстве просвещения и языковой политики концепцию новой абхазской школы под названием «Апеипш» («Будущее поколение»). Презентация состоялась по инициативе нового министра Инала Габлия.

«Мы представили свой вариант концепции новой абхазской школы, предусматривающей структурные и содержательные преобразования в системе школьного образования, новую учебно-методическую литературу и др.. Предложенная система разработана с учетом государственного статуса абхазского языка. Мы также предложили новые учебные программы для всех ступеней образования, включая дошкольное. Эта программа называется «Языковое погружение». Это совершенно другая модель обучения, отличная от той, которая сегодня существует в Абхазии», - сказала Ирина Кокоскир.

Языковое погружение – это ключ к освоению абхазского языка.

Эксперты предлагают имплементировать языковое погружение в детских садах для ребятишек в возрасте с 3 до 6 лет. Своя программа языкового погружения и для учащихся с 1-го по 6-ой классы. Эта программа предусматривает на 80% обучение на абхазском языке. Параллельно с абхазским дети будут изучать русский и английский языки. В среднем звене старшей школы (7 - 9 классы) предлагается внедрить модель предметно-языкового интегрированного обучения.

Ирина Кокоскир считает, что в абхазском национальном образовании должно присутствовать полиязычие, как один из приоритетов современного образования.

Институт педагогики также предлагает ввести 12-ый класс в общеобразовательных школах Абхазии. По мнению экспертов, новая система школьного образования позволяет равномерно распределить предлагаемую учебную нагрузку на учащихся.

«Пока это только идея, возможно, что началом станет эксперимент на базе какого-нибудь школьного класса. Мы надеемся, что наше предложение найдет понимание в педагогическом сообществе Абхазии, и мы сможем совместно с министерством просвещения и языковой политики, внедряя современные концепции, повлиять на развитие абхазского языка в целом», - добавила Ирина Кокоскир.