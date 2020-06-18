С 13 ПО 17 ИЮЛЯ БУДЕТ ОТКРЫТ ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»
Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. С 13 по 17 июля будет открыт гуманитарный коридор для возвращения через КПП «Ингур» временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии. Об этом сообщается на сайте СГБ РА.
С 13 по 15 июля 2020 года пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9:00 до 19:00 часов местного времени;
С 16 по 17 июля 2020 года пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9:00 до 15:00 часов местного времени.
Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.
Пересечение государственной границы возможно при наличии документов:
- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
- справка (форма № 9) выданная органами МВД Республики Абхазия;
- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
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