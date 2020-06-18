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Абхазия Информ

С 13 ПО 17 ИЮЛЯ БУДЕТ ОТКРЫТ ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»

Новости Пятница, 10 июля 2020 20:13
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С 13 ПО 17 ИЮЛЯ БУДЕТ ОТКРЫТ ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. С 13 по 17 июля будет открыт гуманитарный коридор для возвращения через КПП «Ингур» временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии. Об этом сообщается на сайте СГБ РА.

С 13 по 15 июля 2020 года пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9:00 до 19:00 часов местного времени;

С 16 по 17 июля 2020 года пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9:00 до 15:00 часов местного времени.

Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

Пересечение государственной границы возможно при наличии документов:

- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;

- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия     (образца 2016 года);

- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,

- справка (форма № 9) выданная органами МВД Республики Абхазия;

- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2020 20:19

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