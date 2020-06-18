С 13 ПО 17 ИЮЛЯ БУДЕТ ОТКРЫТ ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. С 13 по 17 июля будет открыт гуманитарный коридор для возвращения через КПП «Ингур» временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии. Об этом сообщается на сайте СГБ РА.

С 13 по 15 июля 2020 года пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9:00 до 19:00 часов местного времени;

С 16 по 17 июля 2020 года пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9:00 до 15:00 часов местного времени.