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Абхазия Информ

ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ПЕРЕДАЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР И РЕАКТИВЫ

Новости Суббота, 11 июля 2020 13:02
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ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ПЕРЕДАЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР И РЕАКТИВЫ

Сухум. 11 июля 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения приобрело и передало в Центральную районную больницу города Гудаута автоматический биохимический анализатор и реактивы на сумму 1 миллион 576 тысяч 699 рублей. Поставка осуществлена за счёт средств, собранных Движением предпринимателей Абхазии «Мы вместе» и «Московской Абхазской Диаспорой».

Автоматический анализатор позволит существенно расширить спектр выполняемых лабораторных исследований, прежде всего, за счёт важных для тактики лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) параметров, таких как ферритин, количественный С реактивный белок (CРБ) и других.

Установка анализатора в ЦРБ Гудауты будет осуществлена уже в начале предстоящей недели, а персонал, который будет на нем работать, пройдет краткий обучающий курс, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 11 июля 2020 13:10

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