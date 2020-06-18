ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ПЕРЕДАЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР И РЕАКТИВЫ

Сухум. 11 июля 2020. Абхазия-Информ . Министерство здравоохранения приобрело и передало в Центральную районную больницу города Гудаута автоматический биохимический анализатор и реактивы на сумму 1 миллион 576 тысяч 699 рублей. Поставка осуществлена за счёт средств, собранных Движением предпринимателей Абхазии «Мы вместе» и «Московской Абхазской Диаспорой».

Автоматический анализатор позволит существенно расширить спектр выполняемых лабораторных исследований, прежде всего, за счёт важных для тактики лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) параметров, таких как ферритин, количественный С реактивный белок (CРБ) и других.

Установка анализатора в ЦРБ Гудауты будет осуществлена уже в начале предстоящей недели, а персонал, который будет на нем работать, пройдет краткий обучающий курс, сообщает пресс-служба Минздрава РА.