 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОРОГА В НИКУДА
июля 06 2020

ДОРОГА В НИКУДА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПЛЕНУ У МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ У китайцев есть выражение «совершенно мудрый человек»,…
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
июня 29 2020
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
июня 24 2020
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПРИЕМ УЧЕНИКОВ В ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ШКОЛУ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Новости Понедельник, 13 июля 2020 14:53
Оцените материал
(0 голосов)
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПРИЕМ УЧЕНИКОВ В ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ШКОЛУ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. Подведению итогов 2019-2020 учебного года и отчетам директоров общеобразовательных школ посвящалось совещание в Управлении образования Администрации г. Сухум.

В связи с карантином, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции, в этом учебном году не удалось охватить в полном объеме учебный материал и провести все намеченные по плану мероприятия, включая комплексные проверки, срезовые работы и пр..

Начальник Управления образования указала на необходимость повышения эффективности методической работы в школах, омоложения кадрового состава и привлечения к работе высококвалифицированной, талантливой и креативной молодежи.

Речь шла и о необходимость пересмотра и приведения в соответствие с существующими нормами и правилами всей школьной документации.

По мнению Таркил, следует готовить претендентов на медали еще с начальных, а не только с 10-ых – 11-ых классов.

На совещании был поднят вопрос о перегруженности учащимися очно-заочной школы.

Начальник Управления образования сообщила, в новом учебном году прием учеников в очно-заочную школу проводиться не будет.

Она также обратила внимание на недопустимость в дальнейшем перевода учащихся из городских школ в районные.

Зачисление детей в первые классы будет проводиться в строгом соответствии с территориальным принципом и нормативом - не более 25 человек в одном классе. Перегруженные классы не только осложняют учебный процесс, но и создают дополнительные риски здоровью детей в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Директора школ и главные специалисты Управления образования высказали ряд предложений по повышению эффективности работы образовательных учреждений. Речь шла о пересмотре формата исследовательских работ, проведении лабораторных работ в виде конкурсов и научных фестивалей уже с седьмых – девятых классов, усилении роли государственного абхазского языка в учебном процессе, необходимости реализации предпрофильного и профильного обучения в школах, внедрении практики углубленного изучения предметов.

Подводя итоги совещания, Астанда Таркил заверила коллег в дальнейшей поддержке и пожелала успехов в работе.

В Сухуме 14 общеобразовательных школ, одна очно-заочная школа и одна Вспомогательная школа. В столичных школах обучаются 8418 учеников.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2020 15:02

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛХАС ХАГБА, АСТАМУР БАРЦИЦ И ГАРРИ КОКАЯ ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.