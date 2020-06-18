Начальник Управления образования указала на необходимость повышения эффективности методической работы в школах, омоложения кадрового состава и привлечения к работе высококвалифицированной, талантливой и креативной молодежи.

В связи с карантином, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции, в этом учебном году не удалось охватить в полном объеме учебный материал и провести все намеченные по плану мероприятия, включая комплексные проверки, срезовые работы и пр..

Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. Подведению итогов 2019-2020 учебного года и отчетам директоров общеобразовательных школ посвящалось совещание в Управлении образования Администрации г. Сухум.

Речь шла и о необходимость пересмотра и приведения в соответствие с существующими нормами и правилами всей школьной документации.

По мнению Таркил, следует готовить претендентов на медали еще с начальных, а не только с 10-ых – 11-ых классов.

На совещании был поднят вопрос о перегруженности учащимися очно-заочной школы.

Начальник Управления образования сообщила, в новом учебном году прием учеников в очно-заочную школу проводиться не будет.

Она также обратила внимание на недопустимость в дальнейшем перевода учащихся из городских школ в районные.

Зачисление детей в первые классы будет проводиться в строгом соответствии с территориальным принципом и нормативом - не более 25 человек в одном классе. Перегруженные классы не только осложняют учебный процесс, но и создают дополнительные риски здоровью детей в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Директора школ и главные специалисты Управления образования высказали ряд предложений по повышению эффективности работы образовательных учреждений. Речь шла о пересмотре формата исследовательских работ, проведении лабораторных работ в виде конкурсов и научных фестивалей уже с седьмых – девятых классов, усилении роли государственного абхазского языка в учебном процессе, необходимости реализации предпрофильного и профильного обучения в школах, внедрении практики углубленного изучения предметов.

Подводя итоги совещания, Астанда Таркил заверила коллег в дальнейшей поддержке и пожелала успехов в работе.

В Сухуме 14 общеобразовательных школ, одна очно-заочная школа и одна Вспомогательная школа. В столичных школах обучаются 8418 учеников.