 

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПО БЗЫБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10 СОСТОЯТСЯ 13 СЕНТЯБРЯ

Новости Четверг, 16 июля 2020 16:50
Оцените материал
(0 голосов)
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПО БЗЫБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10 СОСТОЯТСЯ 13 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Повторные выборы депутата Парламента по Бзыбскому избирательному округу №10 состоятся 13 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии.

Баллотировавшиеся в парламент кандидаты в депутаты Тамази Лейба и Тимур Бейя не набрали необходимого числа голосов. При этом 77 бюллетеней были признаны недействительными.

 

ЦИК подтвердил избрание депутатов – Гарри Кокая по Кындыгскому избирательному округу №31 (70,3% голосов), Алмасхана Барциц по Отхарскому избирательному округу №14 (63,5%) и Алхаса Хагба по Гудаутскому избирательному округу №18 (50,56% голосов) и зарегистрировал их.

Повторные выборы депутатов Парламента Абхазии проходили в связи с тем, что Аслан Бжания был избран президентом Абхазии, Александр Анкваб возглавил правительство, Дмитрий Дбар стал министром МВД, Юрий Хагуш назначен главой Администрации Гагрского района.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2020 17:28

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 3 АВГУСТА СТАРТУЕТ XXVII ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.