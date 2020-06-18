ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПО БЗЫБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10 СОСТОЯТСЯ 13 СЕНТЯБРЯ

Баллотировавшиеся в парламент кандидаты в депутаты Тамази Лейба и Тимур Бейя не набрали необходимого числа голосов. При этом 77 бюллетеней были признаны недействительными.

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Повторные выборы депутата Парламента по Бзыбскому избирательному округу №10 состоятся 13 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии.

ЦИК подтвердил избрание депутатов – Гарри Кокая по Кындыгскому избирательному округу №31 (70,3% голосов), Алмасхана Барциц по Отхарскому избирательному округу №14 (63,5%) и Алхаса Хагба по Гудаутскому избирательному округу №18 (50,56% голосов) и зарегистрировал их.

Повторные выборы депутатов Парламента Абхазии проходили в связи с тем, что Аслан Бжания был избран президентом Абхазии, Александр Анкваб возглавил правительство, Дмитрий Дбар стал министром МВД, Юрий Хагуш назначен главой Администрации Гагрского района.