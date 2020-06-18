Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 человек. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. .

Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии протестировано 2442 человека по ПЦР-диагностике и 231 - на определение антител.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.