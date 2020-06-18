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Абхазия Информ

МАНАНА ГУРГУЛИЯ НАЗНАЧЕНА ДИРЕКТОРОМ "АПСНЫПРЕСС"

Новости Четверг, 16 июля 2020 18:29
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МАНАНА ГУРГУЛИЯ НАЗНАЧЕНА ДИРЕКТОРОМ &quot;АПСНЫПРЕСС&quot;

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о назначении Гургулия Мананы Михайловны директором республиканского государственного учреждения «Апсныпресс».

Гургулия Манана Михайловна родилась 6 февраля 1957 года в г. Очамчири Абхазской АССР.

В 1974 году окончила Очамчирскую среднюю школу №15. В том же году поступила на философский факультет Ростовского государственного университета, который окончила в 1979 году. Присвоена квалификация «Философ, преподаватель»

С 1979 по 2002 годы работала преподавателем, а затем страшим преподавателем на кафедре философии Абхазского госуниверситета, читала лекции по философским дисциплинам на филологическом и историко-юридическом факультетах АГУ.

С мая 1993 по март 1995 гг. работала референтом, а затем начальником информационно-аналитического отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

С марта 1995 г. по июнь 2003 г. - заместитель директора Государственного информационного агентства АПСНЫПРЕСС.

С июня 2003 по октябрь 2014 года – директор Государственного информационного агентства АПСНЫПРЕСС.

С декабря 2014 года учредитель и директор информационного агентства «Абхазия-Информ».

***

С 1994 по 2002 годы - сопредседатель общественной организации «Фонд «Гражданская инициатива и человек будущего».

С 2003 по 2012 возглавляла общественную организацию журналистов «Сухумский Медиа-клуб».

 

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2020 18:44

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