МАНАНА ГУРГУЛИЯ НАЗНАЧЕНА ДИРЕКТОРОМ "АПСНЫПРЕСС"

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о назначении Гургулия Мананы Михайловны директором республиканского государственного учреждения «Апсныпресс».

Гургулия Манана Михайловна родилась 6 февраля 1957 года в г. Очамчири Абхазской АССР.

В 1974 году окончила Очамчирскую среднюю школу №15. В том же году поступила на философский факультет Ростовского государственного университета, который окончила в 1979 году. Присвоена квалификация «Философ, преподаватель»

С 1979 по 2002 годы работала преподавателем, а затем страшим преподавателем на кафедре философии Абхазского госуниверситета, читала лекции по философским дисциплинам на филологическом и историко-юридическом факультетах АГУ.