ПРИ БЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ОСЕНЬЮ В АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ДНИ МОСКВЫ

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Даур Кове, посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и помощник Президента Абхазии по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа в рамках встречи с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества Абхазии и российской столицы.

В ходе встречи обсуждались перспективы создания рабочей группы по сотрудничеству между Правительством Республики Абхазия и Правительством Москвы. Стороны отметили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов в различных сферах городской экономики, туризма, транспорта информационных технологий, образования, культуры. «Мы понимаем, как важно сохранять дружеские отношения с нашими абхазскими партнёрами и готовы приложить все усилия для перехода к качественно новому этапу торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Абхазией», – отметил Сергей Черёмин. Он также подчеркнул, что Москва готова поделиться богатым опытом в сферах городского управления, предоставления государственных услуг через МФЦ, организации жилищно-коммунального хозяйства и совершенствования системы общественного транспорта.