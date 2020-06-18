ПРИ БЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ОСЕНЬЮ В АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ДНИ МОСКВЫ
Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Даур Кове, посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и помощник Президента Абхазии по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа в рамках встречи с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества Абхазии и российской столицы.
В ходе встречи обсуждались перспективы создания рабочей группы по сотрудничеству между Правительством Республики Абхазия и Правительством Москвы. Стороны отметили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов в различных сферах городской экономики, туризма, транспорта информационных технологий, образования, культуры. «Мы понимаем, как важно сохранять дружеские отношения с нашими абхазскими партнёрами и готовы приложить все усилия для перехода к качественно новому этапу торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Абхазией», – отметил Сергей Черёмин. Он также подчеркнул, что Москва готова поделиться богатым опытом в сферах городского управления, предоставления государственных услуг через МФЦ, организации жилищно-коммунального хозяйства и совершенствования системы общественного транспорта.
В свою очередь Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове подчеркнул, что создание постоянно действующей рабочей группы между Правительством Республики Абхазия и Правительством Москвы является своевременной и многообещающей идеей и выразил свою готовность к подписанию соответствующего соглашения. «Усиление взаимодействия по ряду перспективных направлений является закономерным шагом по усилению традиционно тёплых отношений между Москвой и Абхазией», — отметил Даур Кове.
Стороны также обсудили возможное проведение Дней Москвы в Абхазии осенью 2020 года, если это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Правовую основу сотрудничества Республики Абхазия и Москвы составляет Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Москвы (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях от 13 ноября 2009 года. Большое внимание Правительство Москвы уделяет деятельности Культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме, открытие которого состоялось 15 ноября 2013 года в рамках V российско-абхазского делового форума.
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