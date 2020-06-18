ПРОЗАИКИ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ ПРЕМИИ ИМЕНИ ИСКАНДЕРА

В номинации «проза» в число лучших семи произведений, отобранных из 29-ти длинного списка, попал и исторический роман «Гостеприимное море» Астамура Какалия, вышедший в 2018 году в Абхазском государственном издательстве. Действие дебютного романа молодого прозаика происходит в Абхазии во втором веке нашей эры. Члены жюри отдали ему предпочтение перед произведениями таких известных мастеров русской прозы, как Дина Рубина, Эльдар Ахадов и другие.

С ухум. 20 июля 2020. Абхазия-Информ. Жюри и оргкомитет ежегодной международной премии имени Фазиля Искандера, которую присуждает Русский ПЕН-центр, объявили номинантов цикла 2020 года в номинациях «проза», «поэзия», «литература для детей и подростков», «киносценарий и драматургия».

В четверку лучших в новой номинации премии, появившейся в этом году, «Дерево детства» (проза для детей и подростков), вошел научно-фантастический рассказ члена Союза писателей Абхазии Виталия Шария «Машинка времени», действие которого также происходит в Абхазии, но в будущем, в двадцать втором веке.

К сожалению, не прошла в короткий список номинантов подборка самобытных стихов третьего представителя Абхазии – поэта Керопа Магакяна, опубликованная так же, как и этот рассказ, в 2018 году в журнале «Акуа-Сухум». Очевидно, в номинации «поэзия» конкуренция оказалась слишком велика.

Президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов, комментируя шорт-лист в интервью информационному порталу о культуре в России и за рубежом «Ревизор.ru», дал характеристики семи финалистам в номинации «проза» и, говоря о романе Астамура Какалия «Гостеприимное море», отметил: «Не ожидал, что с таким удовольствием и вниманием буду читать «исторический роман». Здесь все настолько живо, ясно и точно прописано, что события даже не давних, а давнейших времен воспринимаются, как будто происходят сейчас. Разумеется, не в России, но где-то рядом. Этот текст резко отличается от костюмированной «голливудской» псевдятины, чем, к сожалению, грешат подобные ординарные, мало аргументированные, изобилующие преувеличениями и неточностями романы. Это – другое. Это значительно выше и умнее».

Премия имени Искандера была учреждена в 2016 году после ухода из жизни нашего знаменитого земляка. В 2017 году в номинации «проза» почетных дипломов были удостоены прозаики из Абхазии Ричард Чкадуа и Виталий Шария. В 2019 году премию в главной номинации – «проза» - разделил с известным русским прозаиком Анатолием Курчаткиным живущий в Москве член Ассоциации писателей Абхазии Владимир Делба.

В 2020 году проект Международной премии им. Ф. Искандера стал победителем российского конкурса президентских грантов. Объявление лауреатов и вручение дипломов текущего цикла премии состоятся в декабре нынешнего года.