АРБУЗНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ НА СТАРТЕ

В прошлом году, из-за импортных поставок арбузов, наши производители не смогли в полном объеме реализовать свою продукцию, поэтому в этом сезоне многие решили не рисковать и не стали занимаются этой культурой.

Согласно полученным данным, в этом году под этой культурой в районе занято более 90 гектар.

По словам сельхозпроизводителей, абхазские хозяйства не только способны полностью обеспечить внутренний рынок бахчевыми, но и возможности готовы экспортировать свою продукцию за пределы республики.

Но для этого, как считают сельчане, необходимо предпринять меры по поддержке местного производителя – сократить импортные поставки бахчевых в республику. Это, в свою очередь, даст возможность местным крестьянам заработать.

По мнению ТПП, это возможно лишь при условии задействования рычагов регулирования импортных поставок бахчевых со стороны государства. Для этого нужно либо ограничить ввоз арбузов, либо повысить импортные ставки таможенных пошлин на бахчевые.

В то же время, следует установить предельные цены на выращенную в Абхазии продукцию, в противном случае местные производители, при отсутствии конкуренции, могут запросто завысить стоимость своих арбузов.

Об этом сообщает сайт ТПП РА.