1 АВГУСТА ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УХОДЯТ В ОТПУСК

Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. C 1 августа депутаты Парламента уходят в ежегодный оплачиваемый отпуск. продолжительностью 36 календарных дней.

На последнем заседании осенне-весенней сессии предполагалось создать парламентскую рабочую группу для подведения итогов комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. При этом работу этой группы предполагалось завершить 30 сентября 2020 года. Но этот вопрос не набрал нужного количества голосов депутатов.