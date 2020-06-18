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Абхазия Информ

1 АВГУСТА ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УХОДЯТ В ОТПУСК

Новости Понедельник, 27 июля 2020 15:16
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Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. C 1 августа депутаты Парламента уходят в ежегодный оплачиваемый отпуск. продолжительностью 36 календарных дней.

На последнем заседании осенне-весенней сессии предполагалось создать парламентскую рабочую группу для подведения итогов комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. При этом работу этой группы предполагалось завершить 30 сентября 2020 года. Но этот вопрос не набрал нужного количества голосов депутатов.

 

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июля 2020 15:56

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