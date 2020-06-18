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Абхазия Информ

МЕРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛИЛИ В АБХАЗИИ ДО 4 АВГУСТА

Новости Вторник, 28 июля 2020 19:46
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МЕРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛИЛИ В АБХАЗИИ ДО 4 АВГУСТА

Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19».

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года:

1. Внести в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года, № 269-рп; 20 июля 2020 года, № 278-рп) следующие изменения:

а) в пунктах 2-4 слова «28 июля» заменить словами «4 августа»;

б) абзац пятый подпункта 4 пункта 2 исключить.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 28 июля 2020 года.

В соответствии с изменениями, внесенными в Распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19»,   до 4 августа 2020 года   ограничивается въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

3) машинистов грузовых поездов;

4) однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления:

- действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия;

- документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);

- копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2020 20:41

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