ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ К НАРОДУ

Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем, в какой ситуации, оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.

Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, что минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты.

Друзья! В нашей истории бывали более сложные времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.

Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Главное – сохранить жизнь и здоровье граждан! Это превыше всего! Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим объединив усилия!

Благодарю за понимание.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.