 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ К НАРОДУ

Новости Среда, 29 июля 2020 13:46
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ К НАРОДУ

Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-информ. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с Обращением к народу. 

Ажәлар шәхаҵкы!

Дорогие соотечественники!

Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем, в какой ситуации, оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.

 

Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, что минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты.

Друзья! В нашей истории бывали более сложные времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.

Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Главное – сохранить жизнь и здоровье граждан! Это превыше всего! Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим объединив усилия!

Благодарю за понимание.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 29 июля 2020 13:51

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОВМЕСТНОГО МОНИТОРИНГА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.