МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сухум. 29 июля. 2020. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в рамках совместной программы ЕС-ООН по поддержке фермеров и расширению сельского хозяйства поставила около одной тонны средств защиты растений партнерским организациям и фермерам Абхазии. Поставка включает 200 литров фунгицидов, предназначенных для ограничения вторичных грибковых поражений, вызванных коричневым мраморным клопом (КМК).

Служба защиты растений и ФАО сотрудничают с 2018 года в борьбе с основными растительными и лесными инвазивными видами в Абхазии. Оставшаяся часть доставленной на этой неделе помощи, состоящей из более 600 литров средств защиты растений, будет распределена среди фермеров для эффективной реализации агротехнических мероприятий и борьбы с вредителями и болезнями на уровне фермерских хозяйств.

«Интегрированная защита растений — это более эффективное использование средств, которыми мы располагаем для борьбы с вредителями и болезнями, и более рациональное использование химических веществ, таких как пестициды или фунгициды. В ФАО мы стремимся научить фермеров добиваться лучших результатов, используя меньше химикатов и тратя меньше денег», - пояснила Кыял Арабаева, и.о. руководителя проектного офиса ФАО в Сухуме.

За последнее десятилетие распространение инвазивных вредителей сильно повлияло на сельскохозяйственное производство в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями – коричневым мраморным клопом, красным пальмовым долгоносиком, белой бабочкой и самшитовой огневкой.

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