 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Новости Среда, 29 июля 2020 14:36
Оцените материал
(0 голосов)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сухум. 29 июля. 2020. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в рамках совместной программы ЕС-ООН по поддержке фермеров и расширению сельского хозяйства поставила около одной тонны средств защиты растений партнерским организациям и фермерам Абхазии. Поставка включает 200 литров фунгицидов, предназначенных для ограничения вторичных грибковых поражений, вызванных коричневым мраморным клопом (КМК).

Эта помощь передана Службе защиты растений, ведущей борьбу с вредителем в Абхазии.

Служба защиты растений и ФАО сотрудничают с 2018 года в борьбе с основными растительными и лесными инвазивными видами в Абхазии. Оставшаяся часть доставленной на этой неделе помощи, состоящей из более 600 литров средств защиты растений, будет распределена среди фермеров для эффективной реализации агротехнических мероприятий и борьбы с вредителями и болезнями на уровне фермерских хозяйств.

«Интегрированная защита растений — это более эффективное использование средств, которыми мы располагаем для борьбы с вредителями и болезнями, и более рациональное использование химических веществ, таких как пестициды или фунгициды. В ФАО мы стремимся научить фермеров добиваться лучших результатов, используя меньше химикатов и тратя меньше денег», - пояснила Кыял Арабаева, и.о. руководителя проектного офиса ФАО в Сухуме.

За последнее десятилетие распространение инвазивных вредителей сильно повлияло на сельскохозяйственное производство в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями – коричневым мраморным клопом, красным пальмовым долгоносиком, белой бабочкой и самшитовой огневкой.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИСВЯЖИТЕСЬ С:

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН (ФАО), по адресу проспект Мира, 21, Сухум. e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 6 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ К НАРОДУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.