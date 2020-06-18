ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АРУАА» СОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ ПО ВОСЬМИ ВОПРОСАМ

По словам председателя комитета Астамура Логуа, в ходе дискуссии обсуждались девять основных вопросов и прозвучало много мнений. По восьми вопросам мнения собравшихся совпали.

Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-Информ. На днях в Народном Собрании – Парламенте Абхазии, в рамках заседания Комитета по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками прошла встреча с представителями политических партий и ветеранской организации «Аруаа». Состоялась дискуссия на тему: «Современная внешняя политика Абхазии – пути ее реализации».

Участники встречи согласились с необходимостью принятия внешнеполитической доктрины Абхазии.

Они пришли к согласию и в части необходимости обращения в международные организации и парламенты мира с просьбой признать геноцид абхазского народа со стороны Грузии.

Одобрен вопрос возмещения Грузией материального ущерба, нанесённого в ходе войны в Абхазии.

Стороны согласились с необходимостью принять постановление Парламента РА, обязывающее генпрокуратуру собрать и систематизировать материалы по преступлениям против народа Абхазии и Государства для представления в международные организации и парламенты Мира.

Одобрено создание и принятие списка Сигуа – Хишба – Муратия в ответ на список, принятый Грузией (Отхозория – Т атунашвили).

Участники встречи одобрили усиление работы в рамках Женевских дискуссий и включение в состав на постоянной основе представителей Народного Собрания –Парламента Абхазии.

Все согласились с необходимостью создания новых региональных переговорных площадок со странами Черноморского бассейна.

Одобрена инициатива воссоздание института полномочного представителя на Северном Кавказе.

Лишь один вопрос, касающийся возможности торгово-экономических связей с Грузией на государственной границе по реке Ингур, вызвал много споров и мнения по нему разделились.

В итоге участники сошлись на том, что конкретно этот вопрос может стать предметом отдельной встречи и обсуждения. Также прозвучало мнение, что подобные встречи должны носить систематический характер.

Депутаты Парламента заверили участников встречи, что именно эта цели и ставилась ими изначально.

Астамур Логуа сообщил, что дискуссии с политическими партиями и общественными организациями будут продолжены и в будущем.