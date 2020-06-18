АСЛАН БЖАНИЯ ОТБЫЛ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Новости Четверг, 30 июля 2020 11:02
Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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