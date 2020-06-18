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АСЛАН БЖАНИЯ ОТБЫЛ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Новости Четверг, 30 июля 2020 11:02
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Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. 

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2020 11:56

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