ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ
Сухум. 31 июля 2020. Абхазия-Информ. Продолжаются переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания в российской столице
Как сообщает пресс-служба главы государства, их главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границе.
Как известно, представители Роспотребнадзора и Минздраваа, посетившие Абхазию с мониторинговой миссией, дали положительную оценку эпидемиологической обстановке в Абхазии. Это, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы.
Детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока находятся на стадии обсуждения. О них будет сообщено по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России.
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