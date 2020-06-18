ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 31 июля 2020. Абхазия-Информ. Продолжаются переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания в российской столице

Как сообщает пресс-служба главы государства, их главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границе.

Как известно, представители Роспотребнадзора и Минздраваа, посетившие Абхазию с мониторинговой миссией, дали положительную оценку эпидемиологической обстановке в Абхазии. Это, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы.

Детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока находятся на стадии обсуждения. О них будет сообщено по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России.