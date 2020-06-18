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Абхазия Информ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Новости Пятница, 31 июля 2020 21:58
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Сухум. 31 июля 2020. Абхазия-Информ.  Продолжаются переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания в российской столице 

Как сообщает пресс-служба главы государства, их главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границе.

Как известно, представители Роспотребнадзора и Минздраваа, посетившие Абхазию с мониторинговой миссией, дали положительную оценку эпидемиологической обстановке в Абхазии. Это, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы.

Детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока находятся на стадии обсуждения. О них будет сообщено по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России.

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