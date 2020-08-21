ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРЖДЕН У 30 ПАЦИЕНТОВ
Новости Суббота, 12 сентября 2020 18:32
Сухум. 12 сентября 2020. Абхазия-Информ.За прошедшие сутки выявлено 30 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили Абхазия-Информ в Оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
За сутки тестирование прошли 235 человека. В Гудаутской больнице находится 62 человек, из них 59 подтвержденных на ковид, в тяжелом состоянии находится 5 человек, средняя степень тяжести у 9 пациентов. Из больницы выписано 5 человек.
Общее число выявленных на 12 сентября 640 человек. 170 выздоровели.
6 летальных случаев.
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