ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРЖДЕН У 30 ПАЦИЕНТОВ

Сухум. 12 сентября 2020. Абхазия-Информ.За прошедшие сутки выявлено 30 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили Абхазия-Информ в Оперативном штабе по защите населения от коронавируса.

За сутки тестирование прошли 235 человека. В Гудаутской больнице находится 62 человек, из них 59 подтвержденных на ковид, в тяжелом состоянии находится 5 человек, средняя степень тяжести у 9 пациентов. Из больницы выписано 5 человек.

Общее число выявленных на 12 сентября 640 человек. 170 выздоровели.

6 летальных случаев.