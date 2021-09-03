СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ

Российскую делегацию возглавляли с заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Под председательством премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб в Кабинете Министров прошло рабочее совещание членов правительства Абхазии с руководством профильных ведомств России.

На расширенной рабочей встрече речь шла об оказании в 2021 году финансовой помощи социально-экономическому развитию Республики Абхазия, о ходе реализации соглашений, заключенных в развитие Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Кроме того, стороны обсудили вопросы гармонизации законодательства двух стран и инструменты обеспечения энергобезопасности республики.

Об этом сообщает сайт КМ.